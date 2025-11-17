Двое мужчин поссорились из-за музыки, после чего один сжег автомобиль другого

Поводом для преступления стала ссора на почве музыкальных предпочтений — конфликт произошел между двумя мужчинами в гостях у общего друга. Один из них, ранее судимый 38-летний житель Прокопьевска, не смог смириться с отличными от его вкусами, разыскал Toyota Corolla оппонента, облил ее бензином и поджег.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Кузбассу, сразу после этого злоумышленник попытался скрыть следы преступления, утопив в реке канистру и одежду, в которой совершал поджог. Однако это ему не помогло, и вскоре сотрудники уголовного розыска смогли найти и задержать подозреваемого.

В результате его действий автомобиль полностью сгорел и не подлежал восстановлению. Проведенная экспертиза оценила материальный ущерб более чем в 500 тысяч рублей.

Зенковский районный суд Прокопьевска рассмотрел возбужденное против нарушителя дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

