Конфликт между водителями закончился массовой дракой в Казани

Инцидент случился в Кировском районе города. После короткой словесной перепалки трое мужчин прямо посреди проезжей части набросились на автомобилиста. Они начали наносить ему удары и, повалив на землю, пинать ногами, после чего спешно скрылись с места событий.

Она временно парализовала движение на дороге

Как сообщает издание 116.ru, прибывшие медики оказали первую помощь пострадавшему, который в результате атаки получил травмы средней степени тяжести. А видеоролик с уличной потасовкой, снятый очевидцами, продолжает набирать популярность в местных социальных сетях.

На данный момент МВД проводит проверку по факту произошедшего, а также устанавливает личности участников нападения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что участники нелегальных уличных гонок избили семейную пару и подожгли их машину.