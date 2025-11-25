Конфликт между водителями закончился массовой дракой в Казани

Как сообщает издание 116.ru, прибывшие медики оказали первую помощь пострадавшему, который в результате атаки получил травмы средней степени тяжести. А видеоролик с уличной потасовкой, снятый очевидцами, продолжает набирать популярность в местных социальных сетях.
На данный момент МВД проводит проверку по факту произошедшего, а также устанавливает личности участников нападения.
