Участники нелегальных уличных гонок избили семейную пару и подожгли их машину

Как сообщает издание New York Post, видео с места событий, быстро набравшее популярность в социальных сетях, зафиксировало страшные кадры с тем, как нелегальные «гонщики» продолжали кружить вокруг горящего транспортного средства.
В результате событий пострадала также и семейная пара, на которых напала толпа из 12 человек. Они сломали супругу нос и несколько ребер.
Местные жители жалуются, что подобные нелегальные сходки в районе происходят регулярно, но они никогда не сопровождались столь масштабными актами насилия. На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.
