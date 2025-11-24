Участники нелегальных уличных гонок избили семейную пару и подожгли их машину

Инцидент случился в квартале Малба на окраине Нью-Йорка, США. Глубокой ночью в жилую зону приехали около 40 машин, водители которых начали исполнять опасные трюки на газонах и дороге. 59-летний местный житель в попытке прекратить хаос припарковал служебный автомобиль своей охранной компании посреди перекрестка, чтобы перекрыть движение. Однако преступники ответили на это тем, что с помощью пиротехники обстреляли и подожгли его машину.

Как сообщает издание New York Post, видео с места событий, быстро набравшее популярность в социальных сетях, зафиксировало страшные кадры с тем, как нелегальные «гонщики» продолжали кружить вокруг горящего транспортного средства.

В результате событий пострадала также и семейная пара, на которых напала толпа из 12 человек. Они сломали супругу нос и несколько ребер.

Местные жители жалуются, что подобные нелегальные сходки в районе происходят регулярно, но они никогда не сопровождались столь масштабными актами насилия. На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

