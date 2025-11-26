Водитель на Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Инцидент случился вечером 25 ноября на Соколово-Мещерской улице в Куркино. Мальчик пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на «зебру» внезапно вылетел Porsche, обгонявший автобус.

А после этого автомобиль отлетел в другую иномарку

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», в результате сильного удара школьника отбросило вперед на несколько метров. Очевидцы событий сообщают, что непосредственно перед столкновением водитель попытался затормозить, но не успел.

Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в реанимацию, на данный момент врачи продолжают бороться за жизнь ребенка. Полиция начала проверку по факту ДТП, расследование произошедшего продолжается.

