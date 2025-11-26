Маленький ребенок погиб, выпав из движущегося автомобиля в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина остановилась и сразу же бросилась на помощь дочери, вызвав неотложку. Однако прибывшие медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшей, она скончалась от травм, полученных при падении.
Сотрудники ГИБДД и следственные органы на данный момент устанавливают все детали произошедшего. Речь идет в том числе о нарушении правил безопасной перевозки юных пассажиров.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как мужчина сбежал из горящей машины, оставив двухлетнюю дочь умирать в автокресле.