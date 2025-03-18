11 обязательных правил при перевозке ребенка в авто и пеших прогулках

Причина абсолютного большинства аварий — человеческий фактор. Но если взрослые еще могут избежать ДТП, соблюдая правила безопасности, то дети, особенно будучи пассажирами, полностью зависят от нас. В безопасности ли вы перевозите своего ребенка в автомобиле? Знает и соблюдает ли он правила безопасного поведения на дороге? Проверьте себя по чек-листу от эксперта по дорожной безопасности, заместителя генерального директора ГК «Урбантех» Александра Домбровского и побеседуйте с вашим ребенком о ПДД.

Так, напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд», пренебрежение автомобильным креслом во время поездки — катастрофическая ошибка родителей. Детские кресла должны стоять в автомобиле уже по дороге в роддом, а потом «вырастать» вместе с ребенком. Это категоричное правило продиктовано ПДД не просто так. По данным ВОЗ, использование детских автокресел снижает смертность среди детей в ДТП на 54%, а риск получения травм — на 70%.

В случае резкого торможения или дорожно-транспортного происшествия, автокресло обеспечивает надежную фиксацию ребенка, без которой маленький пассажир может получить различные ранения или даже погибнуть. Что происходит с детьми в машинах без автокресел, посмотрите на многочисленных видео в Сети с убедительными краш-тестами.

Держать ребенка на коленях в поездке — значит быть готовыми потерять его в ДТП, напоминает специалист. Даже сильная родительская любовь не сможет поспорить с законами физики. При столкновении или экстренном торможении вес малыша увеличивается в десятки раз. Например, при ударе на скорости 40 км/ч ребенок весом 10-12 кг будет весить 350-420 кг.

Использование автокресел и ремней безопасности принципиально даже в коротких поездках: ситуация экстренного торможения может случиться и на трассе, и на выезде из двора. Приучите ребенка к этому базовому правилу безопасности с первых дней жизни. В длительных автопутешествиях чаще делайте остановки, чтобы малыш мог поменять положение и отдохнуть, а также не позволяйте детям спать лежа на заднем сиденье во время движения. Любая экстренная ситуация на дороге превратит такую беспечность в трагедию.

Фото globallookpress.com

Блокировка окон и дверей «от детей» уже давно стала базовой в комплектации новых автомобилей. Если она не устанавливается автоматически, не забудьте о ней: повреждение конечностей при случайном открытии или закрытии автомобильных окон и дверей — одна из распространенных детских травм. Тяжелые предметы всегда убирайте в багажник. В случае резкого торможения или ДТП такие вещи могут выпасть и травмировать ребенка.

Многие водители признаются, что начинают водить аккуратнее после появления в семье ребенка и вдвойне аккуратнее, когда он с ними в машине. Это достойная стратегия, соглашается г-н Домбровский, к которой стоит добавить безоговорочное соблюдение ПДД.

Будьте уверены, напоминает он, что ребенок подражает всему, что делают родители, включая нарушение ПДД. Если вы считаете нормальным перебежать дорогу с чадом на красный сигнал светофора, то, оставшись один на дороге, он сделает то же самое. Если переходите дорогу, глядя в телефон, отпрыск станет так же беззаботно относиться к уличным опасностям. Родителям подрастающих пешеходов и будущих водителей стоит самим подтянуть знание ПДД, чтобы правильно передать навыки детям.

Например, многие до сих пор транслируют старое правило перехода через дорогу: «Посмотрите налево, переходите до середины, потом посмотрите направо», — в то время как перед переходом надо оценить обстановку с обоих направлений движения.

Фото globallookpress.com

Пешеходный переход с ребенком за руку, да еще и с самокатом или детским велосипедом, целое искусство. Сразу приучаем малыша спешиваться с любых СИМ перед переходом, а его ведем справа от себя и держим не за ладошку, а за запястье — так надежнее. Во время движения по «зебре» просите ребенка быть внимательным и проверять, пропускают ли вас автомобили.

Обязательно приучите малыша носить световозвращающие элементы (лучше, если они сразу будут вшиты в одежду, обувь и рюкзак). Покажите, как они работают, и посмотрите вместе, как свет фар делает обладателей таких вещей заметными и яркими на дороге.

Каждая прогулка по улице — повод в ненавязчивой игровой форме рассказать ребенку, как устроено дорожное движение и как безопасно передвигаться по городу. Именно в детском возрасте проще всего усвоить базовые правила безопасности дорожного движения.

Предлагайте малышу игры в «пешехода-героя», угадывайте вместе дорожные знаки, разбирайте ошибки беспечных автомобилистов и других пешеходов, рисуйте вместе безопасные маршруты в магазин, школу или на детскую площадку. Дома превратите комнату в автогородок и объясняйте вместе правила любимым игрушкам.

Придумывайте ситуационные игры, чтобы ребенок запоминал алгоритм правильных действий. К примеру, спрашивайте: «Что ты будешь делать, если при переходе через дорогу у тебя выпадет из рук игрушка?» Вместе разбирайте порядок разрешения ситуации.

Фото globallookpress.com

Игровые методы разъяснения детям ПДД разрабатывают и тестируют в ГАИ, а также в транспортных и образовательных министерствах. Профилактика ДТП и предотвращение аварий с детьми — важная часть работы транспортных властей. Так, ГАИ Московской области в прошлом году провела десятки социальных акций: «Маленький пассажир — большая ответственность», «Один щелчок спасает жизнь», «Внимание, дети!», социальный раунд по популяризации световозвращающих элементов «Засветись» и другие.

Социально ответственный бизнес также активно поддерживает информационные кампании по БДД среди детей. Например, оператор системы контроля БДД Московской области компания «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех») разработала совместно с Минтрансом Подмосковья детскую раскраску «Мир безопасных дорог», которая помогает детям в игровом формате познакомиться с правилами дорожного движения и легко запомнить их. В пособии собраны 18 самых распространённых ситуаций с разъяснениями, как правильно вести себя на дороге. Раскраска доступна для скачивания на сайте Минтранса Подмосковья.

— В современном мире забота о безопасности детей на дорогах становится все более актуальной задачей, требующей инновационных решений. Как партнер Московской области в сфере повышения безопасности дорожного движения, мы стремимся к созданию эффективных образовательных решений для самых маленьких участников дорожного движения.

При этом мы понимаем, что традиционная подача материала малоэффективна, поэтому в своих проектах делаем фокус на коммуникацию с детской аудиторией через вовлечение в творчество и эксперименты. Методика изучения ПДД с применением интерактивных решений уже доказала свою эффективность не только в формировании устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, но и в развитии творческого мышления детей.

Уверен, что поддержка транспортных властей Подмосковья через просветительскую работу с детьми позволит всем нам воспитать поколение ответственных участников дорожного движения, для которых соблюдение ПДД равно здоровому образу жизни, — отметил в заключение Александр Домбровский.