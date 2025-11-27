Лось выбежал на трассу и спровоцировал несколько ДТП в Петербурге

Инцидент случился утром 27 ноября на Коннолахтинской дороге в Приморском районе Санкт-Петербурга. Дикий зверь выбежал прямо на проезжую часть в районе жилого комплекса «Юнтолово», после чего попал под колеса легковушки и остался лежать на дороге.

Как сообщает ресурс «Фонтанка», спустя некоторое время маршрутный автобус попытался объехать получившее травмы животное по обочине, но в этот момент другая машина столкнулась с телом лесного обитателя и в результате удара отлетела прямо на общественный транспорт.

На место событий оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые временно перекрывали движение по участку трассы. К счастью, ни в одной из аварий не пострадали люди, однако лось от полученных травм умер на месте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на 150-м километре автодороги Курган-Тюмень водитель Toyota Corolla попал в больницу после того, как сбил лося.