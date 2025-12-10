Пьяный угонщик-рецидивист попал в ДТП и сжег украденный автомобиль в Анапе

Инцидент случился на промышленной базе в поселке Воскресенский. 29-летний мужчина, только недавно освободившийся из тюрьмы, проник на ее территорию, где его внимание привлекла LADA Largus с ключами в замке зажигания.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по городу Анапе, воспользовавшись возможностью, злоумышленник угнал машину. Однако долго он с автомобилем не пробыл: в тот же день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над транспортным средством в селе Цибанобалка.

Машина на высокой скорости столкнулась с железобетонным блоком и в результате сильного удара практически мгновенно загорелась. Сам водитель получил серьезные ушибы и ожоги, но сумел вовремя выбраться из охваченного пламенем авто.

Полицейские быстро установили личность и задержали подозреваемого по горячим следам. В отделе выяснилось, что он уже имел неснятую и непогашенную судимость за другую кражу автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». По ней предусматривается наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

