Пьяный водитель угнал машину скорой помощи: полицейские применили оружие

22-летний житель Волгограда, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угнал карету скорой помощи и устроил на ней «ночной дрифт». Сотрудники ГИБДД, заметив подозрительный автомобиль, попытались его остановить, однако водитель не подчинился требованиям и попытался скрыться.

Как сообщает телеграм-канал «112», мужчина грубо нарушал ПДД и совершал опасные маневры. Так правоохранители и поняли, что за рулем находится не сотрудник скорой помощи, который спешит на вызов, а кто-то другой.

Поскольку нарушитель представлял реальную опасность для других участников движения, полицейские приняли решение сперва сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. А когда угонщик их проигнорировал, сотрудники открыли огонь уже по колесам машины. После нескольких попаданий водитель потерял над авто контроль и врезался в ограждение.

При задержании выяснилось, что у молодого человека отсутствовало водительское удостоверение, зато имелись признаки алкогольного опьянения. На данный момент угонщик проходит медосвидетельствование. В отношении него составили соответствующие административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

