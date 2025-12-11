Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Свердловской области

Инцидент случился на 300-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. В плотном транспортном потоке столкнулись сразу четыре легковых автомобиля, что моментально заблокировало проезд по всем направлениям.

Как сообщает издание pervo.ru, на место событий оперативно прибыли несколько экипажей дорожно-патрульной службы. Сотрудникам ГИБДД пришлось не только выяснять обстоятельства произошедшего, но и временно взять на себя регулирование движения, которое на несколько часов было организовано по одной полосе. Это вызвало серьезные задержки для тысяч водителей, следовавших как в сторону Екатеринбурга, так и в направлении Перми.

После завершения всех необходимых процедур и эвакуации поврежденных транспортных средств движение на том отрезке федеральной трассы полностью восстановили. Расследование причин аварии на данный момент продолжается.

