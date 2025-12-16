Двое подростков угнали автомобиль с трехлетним ребенком в салоне

Инцидент случился в районе Брентвуд города Лос-Анджелес, США. Двое несовершеннолетних угнали оставленный на стоянке с работающим двигателем Honda Civic, в салоне которого в тот момент находился 3-летний ребенок.

Как сообщает издание PIX11, уже на следующий день полицейские обнаружили машину в другой части города. Внутри спал малыш, который не пострадал физически, но был сильно испуган и замерз после долгой ночи. Медики оперативно доставили ребенка в ближайшую больницу для комплексного осмотра. В тот же день правоохранители задержали первого подозреваемого, 17-летнего юношу, и предъявили ему обвинения в краже.

Только спустя несколько дней полицейским удалось найти и доставить в участок второго злоумышленника. Ему грозит наказание не только за угон, но и за создание угрозы безопасности ребенка.

Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего, включая мотивы нарушителей и возможную причастность других лиц. Пресс-служба ведомства напомнила водителям о недопустимости оставления транспортных средств с работающим двигателем без присмотра, особенно когда в салоне находятся дети.

