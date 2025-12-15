12-летнего ребенка за рулем легковушки остановила ДПС в Иркутской области

Инцидент случился в поселке 4-е Отделение Госселекстанции. Патруль ДПС обратил внимание на Hyundai Solaris, водитель которого при появлении полицейских начал вести себя неестественно. После команды, переданной через громкоговоритель, автомобиль сразу же остановился.

Как сообщает издание IRK.RU, правоохранители обнаружили на водительском кресле 12-летнего мальчика, в то время как рядом с ним на пассажирском сидении находился его отец. От мужчины исходил явный запах алкоголя. В ходе беседы со стражами правопорядка он не только признал факт передачи «руля» сыну, но и заявил, что регулярно практикует подобные «уроки вождения».

Сотрудники Госавтоинспекции составили на задержанного административный протокол за передачу управления лицу, не имеющему «прав». Все материалы направили в отдел по делам несовершеннолетних, отцу мальчика теперь грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Свердловской области автомобиль наехал на снегокат с детьми.