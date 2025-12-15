12-летнего ребенка за рулем легковушки остановила ДПС в Иркутской области

Как сообщает издание IRK.RU, правоохранители обнаружили на водительском кресле 12-летнего мальчика, в то время как рядом с ним на пассажирском сидении находился его отец. От мужчины исходил явный запах алкоголя. В ходе беседы со стражами правопорядка он не только признал факт передачи «руля» сыну, но и заявил, что регулярно практикует подобные «уроки вождения».
Сотрудники Госавтоинспекции составили на задержанного административный протокол за передачу управления лицу, не имеющему «прав». Все материалы направили в отдел по делам несовершеннолетних, отцу мальчика теперь грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
