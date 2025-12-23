Беспилотные авто парализовали улицы, когда в городе отключили электричество

После отключения электричества в Сан-Франциско, США, машины без водителя от компании Waymo массово остановились. С мигающими аварийными сигналами беспилотные такси внезапно замерли перед темными светофорами и прямо посреди оживленных перекрестков.

Как сообщает издание Associated Press, произошедшее привело к многокилометровым пробкам, автомобилистам приходилось объезжать неработающие транспортные средства, нарушая ПДД. Причиной масштабного сбоя стал пожар на трансформаторной подстанции, который оставил без энергии около 130 тысяч домов и предприятий.

Всего компания Waymo эксплуатирует в городе несколько сотен роботакси, однако точное количество машин, оказавшихся на улицах на момент аварии, не раскрывается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что гибель кота-знаменитости под колесами беспилотного такси Waymo вызвала волну протестов в Сан-Франциско.