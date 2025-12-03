Беспилотное авто Waymo сбило собаку через месяц после ДТП со знаменитым котом

Инцидент случился вечером 1 декабря в Сан-Франциско, США. Автономная машина марки Jaguar, принадлежащая компании Waymo, совершила наезд на животное, которое находилось на проезжей части без поводка и намордника.

Как сообщает издание Mission Local, представитель компании подтвердил факт ДТП в официальном заявлении и отметил, что транспортное средство «вступило в контакт» с небольшим животным на дороге, пообещав разобраться в ситуации.

На вопрос о состоянии здоровья получившей травмы собаки в Waymo ответили, что такой информации у них нет. Стоит подчеркнуть, что личность ее владельца полиция и городская служба по контролю за животными так и не установили.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в конце октября беспилотный автомобиль Waymo насмерть задавил известного кота по кличке КитКэт. Это вызвало волну критики в сторону автономного транспорта на городских улицах.