Коллекцию раритетных машин в Новокузнецке едва не отправили на утилизацию

Власти вовремя успели остановить эвакуацию

Более десятка автомобилей случайно попали в реестр предназначенного к утилизации металлолома. Но при детальном изучении выяснилось, что эти машины являются не брошенным хламом, а составляют основу собираемого под открытым небом музея.

Александр Проневский

Как сообщает портал «Кузница новостей», создателем коллекции выступает местный энтузиаст вместе с участниками его автоклуба. Среди выставляемых ими автомобилей есть уникальные экземпляры, представляющие историческую ценность.

Рассмотрев вопрос по существу, члены комиссии единогласно отказались от идеи отправлять машины на штрафстоянку. Однако власти не оставили ситуацию без внимания и обязали владельца коллекции привести площадку в надлежащий порядок и должным образом ее оборудовать. Со своей стороны, в администрации города пообещали содействие в вопросах официального оформления музея.

