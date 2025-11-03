15

Винтажное меньшинство: почему поклонники ретромобилей не любят старые «Москвичи»

Каким старым советским авто отдают предпочтение современные любители олдтаймеров

«Чем старше мужчина — тем дороже его игрушки», гласит народная мудрость. И если toy-car уже не вызывают восторга, а «заряженные» корчи кажутся вульгарными, «большие мальчики» обращаются к ретро. Здесь простор для души огромный. Европейские классические автомобили вроде Jaguar, BMW или Volvo давно стали коллекционными символами, где само название звучит как знак престижа.

Поделиться
Автор
Глеб Леворуких

Изображение Винтажное меньшинство: почему поклонники ретромобилей не любят старые «Москвичи»

Однако массовые любители старой техники в России чаще выбирают то, что ближе по духу — отечественный автопром. «Жигули», «Москвичи», «Волги», «Запорожцы» — все эти модели становятся объектом реставрации и ностальгии. Для одних — это культурное и техническое наследие, для других — просто машина выходного дня. И все они заслуживают уважения: и полная реставрация, и глубокий ремонт требуют времени, средств и терпения.

Реставрация — это фактически воссоздание автомобиля с нуля. Как отмечает владелец мастерской «Антикварные автомобили», стоимость работ для машины уровня «Жигулей» или «Волг» достигает примерно трех миллионов рублей. Глубокий ремонт — менее радикальный путь: восстановление ходовой части, регулировка, замена отдельных узлов. Оригинальность стараются сохранить, но допускают разумную модернизацию.

Нередко выбор ретромобиля определяют семейные обстоятельства — машина переходит по наследству от деда или отца. К таким авто отношение особенно бережное. Но если ретро выбирают самостоятельно, то останавливаются, как правило, на «Жигулях». Причины просты: доступная цена входа — живой экземпляр можно найти за сто тысяч рублей, масса запчастей и сообщество единомышленников.

Фото: Andrey Titov/globallookpress.com
Фото: Andrey Titov/globallookpress.com

Как объясняет администратор паблика «Боевая классика» и создатель группы sombersa club в ВК, посвященной кастомным «Жигулям», сегодня именно эти машины наиболее востребованы среди молодежи:

— Наше поколение выбирает «Жигули» и «Лады», потому что они ликвиднее: продать или восстановить их гораздо проще, чем «Москвич» или «Волгу». Есть подробные инструкции по любым переделкам, масса мастеров, да и запчасти в продаже повсюду. Комьюнити дружелюбное и активное...

Культ тольяттинской «классики» поддерживает и гибкость их образа. Эти машины легко поддаются JDM-исполнению — стилизации под японские спорткары 1970-1980-х годов, либо трансформации в итальянский ретро-дизайн, как дань памяти модели FIAT, на которой она базировалась.

Следующими по популярности идут нижегородские «Волги» и «Победы». Причин несколько. Эти автомобили изначально считались представительскими и редко использовались «в хозяйстве» — на них не возили сено и стройматериалы.

Даже машины в таксопарках содержались с должным вниманием. Стиль, близкий к американскому, вдохновляет кастомайзеров на создание хот-родов и лоу-райдеров, отдаленно напоминающих Chevrolet или Lincoln. При этом истинные ценители «Волги» предпочитают сохранять ее аутентичность. Член клуба «ГАЗ-21» Юрий Рябкин вспоминает:

Фото: Alexander Legky/globallookpress.com
Фото: Alexander Legky/globallookpress.com

— Когда-то «Волга» казалась чем-то недосягаемым. В кино она ассоциировалась с роскошью и силой. Для многих сегодняшних владельцев это способ исполнить мечту детства. К тому же «Волга» воспринимается почти как член семьи — автомобиль с характером и душой, интереснее многих современных машин...

А вот «Москвичи» сегодня оказались на обочине ретровладения. Причина не только в их редкости, но и в технических особенностях. Бывший сотрудник АЗЛК Николай Л. Делится воспоминаниями:

— Главная проблема заключалась в качестве заводских метизов — болтов, гаек, шайб. Недостаточный контакт резьбы приводил к тому, что детали раскручивались от вибрации. Это снижало надежность всей сборки. Кузовные элементы из крупной штамповки изготавливались из импортной стали — из Германии и Бельгии, она держала форму. А отечественная начинала «гулять» уже через пару месяцев...

По словам эксперта, российская малоуглеродистая сталь была подвержена коррозии. Межкристаллическое разрушение кузова происходило даже при правильной окраске. Только точное соблюдение технологии — травление, промывка, грунтование, эмаль — могло защитить кузов от быстрого разрушения.

Фото автора
Фото автора

Качество металла и крепежа напрямую влияло на долговечность автомобиля, и именно этот фактор стал ахиллесовой пятой «Москвича». Помимо этого, эти автомобили воспринимались и эксплуатировались прежде всего как утилитарные. Они не имели ореола «статусной» машины, как «Волга», и не отличались массовой любовью, как «Жигули». Сегодня это делает их редкими и оттого еще более вызывающими удивление соседей по потоку.

Сохранившиеся «Москвичи» неизменно вызывают внимание: кто-то испытывает ностальгию, кто-то просто удивляется — «Неужели они еще есть?» Их скромный, почти мультяшный облик вызывает улыбку у детей, которые не различают — современная это машина или винтажная. Она просто им нравится. И в этом, пожалуй, весь секрет очарования забытых «Москвичей».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует