Винтажное меньшинство: почему поклонники ретромобилей не любят старые «Москвичи»

«Чем старше мужчина — тем дороже его игрушки», гласит народная мудрость. И если toy-car уже не вызывают восторга, а «заряженные» корчи кажутся вульгарными, «большие мальчики» обращаются к ретро. Здесь простор для души огромный. Европейские классические автомобили вроде Jaguar, BMW или Volvo давно стали коллекционными символами, где само название звучит как знак престижа.

Однако массовые любители старой техники в России чаще выбирают то, что ближе по духу — отечественный автопром. «Жигули», «Москвичи», «Волги», «Запорожцы» — все эти модели становятся объектом реставрации и ностальгии. Для одних — это культурное и техническое наследие, для других — просто машина выходного дня. И все они заслуживают уважения: и полная реставрация, и глубокий ремонт требуют времени, средств и терпения.

Реставрация — это фактически воссоздание автомобиля с нуля. Как отмечает владелец мастерской «Антикварные автомобили», стоимость работ для машины уровня «Жигулей» или «Волг» достигает примерно трех миллионов рублей. Глубокий ремонт — менее радикальный путь: восстановление ходовой части, регулировка, замена отдельных узлов. Оригинальность стараются сохранить, но допускают разумную модернизацию.

Нередко выбор ретромобиля определяют семейные обстоятельства — машина переходит по наследству от деда или отца. К таким авто отношение особенно бережное. Но если ретро выбирают самостоятельно, то останавливаются, как правило, на «Жигулях». Причины просты: доступная цена входа — живой экземпляр можно найти за сто тысяч рублей, масса запчастей и сообщество единомышленников.

Фото: Andrey Titov/globallookpress.com

Как объясняет администратор паблика «Боевая классика» и создатель группы sombersa club в ВК, посвященной кастомным «Жигулям», сегодня именно эти машины наиболее востребованы среди молодежи:

— Наше поколение выбирает «Жигули» и «Лады», потому что они ликвиднее: продать или восстановить их гораздо проще, чем «Москвич» или «Волгу». Есть подробные инструкции по любым переделкам, масса мастеров, да и запчасти в продаже повсюду. Комьюнити дружелюбное и активное...

Культ тольяттинской «классики» поддерживает и гибкость их образа. Эти машины легко поддаются JDM-исполнению — стилизации под японские спорткары 1970-1980-х годов, либо трансформации в итальянский ретро-дизайн, как дань памяти модели FIAT, на которой она базировалась.

Следующими по популярности идут нижегородские «Волги» и «Победы». Причин несколько. Эти автомобили изначально считались представительскими и редко использовались «в хозяйстве» — на них не возили сено и стройматериалы.

Даже машины в таксопарках содержались с должным вниманием. Стиль, близкий к американскому, вдохновляет кастомайзеров на создание хот-родов и лоу-райдеров, отдаленно напоминающих Chevrolet или Lincoln. При этом истинные ценители «Волги» предпочитают сохранять ее аутентичность. Член клуба «ГАЗ-21» Юрий Рябкин вспоминает:

Фото: Alexander Legky/globallookpress.com

— Когда-то «Волга» казалась чем-то недосягаемым. В кино она ассоциировалась с роскошью и силой. Для многих сегодняшних владельцев это способ исполнить мечту детства. К тому же «Волга» воспринимается почти как член семьи — автомобиль с характером и душой, интереснее многих современных машин...

А вот «Москвичи» сегодня оказались на обочине ретровладения. Причина не только в их редкости, но и в технических особенностях. Бывший сотрудник АЗЛК Николай Л. Делится воспоминаниями:

— Главная проблема заключалась в качестве заводских метизов — болтов, гаек, шайб. Недостаточный контакт резьбы приводил к тому, что детали раскручивались от вибрации. Это снижало надежность всей сборки. Кузовные элементы из крупной штамповки изготавливались из импортной стали — из Германии и Бельгии, она держала форму. А отечественная начинала «гулять» уже через пару месяцев...

По словам эксперта, российская малоуглеродистая сталь была подвержена коррозии. Межкристаллическое разрушение кузова происходило даже при правильной окраске. Только точное соблюдение технологии — травление, промывка, грунтование, эмаль — могло защитить кузов от быстрого разрушения.

Фото автора

Качество металла и крепежа напрямую влияло на долговечность автомобиля, и именно этот фактор стал ахиллесовой пятой «Москвича». Помимо этого, эти автомобили воспринимались и эксплуатировались прежде всего как утилитарные. Они не имели ореола «статусной» машины, как «Волга», и не отличались массовой любовью, как «Жигули». Сегодня это делает их редкими и оттого еще более вызывающими удивление соседей по потоку.

Сохранившиеся «Москвичи» неизменно вызывают внимание: кто-то испытывает ностальгию, кто-то просто удивляется — «Неужели они еще есть?» Их скромный, почти мультяшный облик вызывает улыбку у детей, которые не различают — современная это машина или винтажная. Она просто им нравится. И в этом, пожалуй, весь секрет очарования забытых «Москвичей».