BMW и Bentley покрылись плесенью на подземной парковке в Санкт-Петербурге

Владелец BMW решил продать свою машину, которая целый год простояла на охраняемой подземной стоянке. Но прежде — пошел проверить ее состояние. И наткнулся на крайне неприятный сюрприз в виде множественных пятен плесени и грибка по всему кожаному покрытию салона.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, автомобиль пришлось срочно отправить на глубокую химчистку, где за работы по восстановлению интерьера попросили 15 тысяч рублей. К счастью, специалисты смогли полностью устранить плесень и грибок, после чего машину успешно подготовили к перепродаже. Примечательно, что аналогичная участь постигла и Bentley, стоявший рядом с BMW по соседству.

Эксперты в области детейлинга подчеркнули, что подобные инциденты часто происходят при долгосрочном хранении транспортных средств в подземных паркингах. Отсутствие нормальной вентиляции и циркуляции воздуха в сочетании с повышенной влажностью создает идеальную среду для быстрого размножения плесени. Для грибка материал обивки не имеет принципиального значения, любая пористая поверхность с органическими остатками — такими, как пыль или грязь — при застое влаги становится благодатной почвой для распространения спор.

Специалисты не рекомендуют оставлять автомобиль без движения на закрытых стоянках дольше месяца. Для сохранности машины лучше выбрать прохладное, но хорошо проветриваемое помещение. Это позволит избежать не только появления плесени, но и преждевременной коррозии кузова.