Эксперт предупредил о скрытых проблемах автомобилей с долгим простоем

Российские авторынки и дилерские центры сегодня напоминают гигантские музеи под открытым небом. Здесь рядами стоят новенькие, но уже не столь желанные для продвинутого покупателя автомобили прошлого года выпуска — немые свидетельства кризиса потребительской активности. И сегодня многие автокупцы распродают залежалый товар с приличными скидками, что, конечно, стимулирует продажи. Тем более, что немалое число автолюбителей считают, что раз машина не наматывает километры, то и изнашиваться не может — берем. И, наверное, это будет правильным решением. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», после покупки прилично постоявшей на складе машины, необходимо в срочном порядке разобраться с залитыми в нее техническими жидкостями, чтобы движимое имущество не превратилось в одночасье в недвижимое.

Дело в том, рассказал «Российской газете» старший технический эксперт компанияя Sintec Lubricants Павел Бахарев, что длительный простой может нанести любому транспортному средству куда более коварный урон, чем ежедневная езда. Главными жертвами в машине, которая месяцами не заводится, становятся технические жидкости — своего рода «кровь» и «соки» автомобиля: в них запускаются тихие, но очень опасные процессы разрушения, сильно влияющие на узлы и агрегаты авто.

— После долгой паузы в эксплуатации ТС, все мысли владельца обычно заняты севшим аккумулятором, — констатирует Бахарев. — Но настоящая драма разыгрывается в глубинах систем, где жидкости незаметно деградируют, готовя почву для будущих капитальных ремонтов.

Возьмем, к примеру, моторное масло. Даже в неработающем двигателе оно не спит. Кислород окисляет лубрикант, безжалостно уничтожая ее защитные и смазывающие свойства. Присадки, которые должны функционировать как единая команда, распадаются, а на дне поддона образуется мутный осадок. Самый страшный удар ждет мотор при первом после стоянки пуске: изголодавшиеся по смазке детали секунды будут работать практически всухую, что неминуемо обернется ускоренным износом силового агрегата, — предупреждает эксперт.

Не менее драматичная судьба, по мнению специалиста, ждет и антифриз. Со временем он теряет способность противостоять ржавчине, что смертельно опасно для алюминиевых и медных деталей системы охлаждения. Без постоянной циркуляции, на незащищенных участках начинает буквально прорастать коррозия. Это верный путь к перегреву мотора, а в перспективе — к точечным, но сильным протечкам.

Но, пожалуй, самый уязвимый элемент — это тормозная жидкость. Она как губка впитывает влагу из воздуха даже через микроскопические поры в системе. Это незамедлительно сказывается на ее температуре кипения. Представьте себе: вы преодолеваете затяжной спуск, а педаль тормоза вдруг становится ватной и проваливается в пол. Вода, скопившаяся в жидкости, делает свое черное дело, разъедая изнутри тормозные магистрали и цилиндры. Итог может быть трагичным — от неравномерного торможения до полного отказа системы.

И даже топливо в баке не выдерживает испытания временем. Бензин медленно теряет октановое число, превращаясь в смолистую некондицию. В полупустом баке (а в ДЦ машины стоят с минимальным количеством горючего) обильно выпадает конденсат, который норовит продырявить металл и вывести из строя топливную аппаратуру. Дизель и вовсе способен «зацвести», породив в своих недрах колонии микроорганизмов, которые забьют фильтры густой иловой жижей.

Вывод эксперта неутешителен: даже абсолютно новый автомобиль, обреченный на долгое стояние, не гарантирован от проблем. Покупая такую машину, будущий владелец должен настоять на немедленной замене всех технических жидкостей, тщательной проверке АКБ, шин и диагностике на предмет течей. Безусловно, это зона ответственности дилера, но и покупателю стоит держать ухо востро — его благополучие на дороге зависит от подобной предпродажной подготовки.