Юноша угнал, разбил и попытался сжечь автомобиль в Липецкой области

18-летний юноша из Задонского района решил прокатиться без спроса на LADA своей близкой родственницы. Для этого он похитил ключи от машины и отправился в поездку, которая продолжалась недолго и закончилась аварией.

Как сообщает издание GOROD48.ru, сразу после наезда на препятствие автомобиль отказался повторно заводиться. Оказавшись в затруднительной ситуации, молодой человек попытался уничтожить транспортное средство с помощью горючей жидкости. К счастью, у него ничего не вышло, и после нескольких попыток нарушитель скрылся с места событий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Материалы уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

