Подросток купил машину и сразу же устроил на ней ДТП в Липецке

Как сообщает издание Gorod48, сразу после аварии нарушитель, осознавая незаконность своих действий, предпочел скрыться, бросив поврежденную машину. Несмотря на это сотрудникам полиции удалось оперативно установить его личность.
Подростка допросили в присутствии отца, на него сразу составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Инспекторы зафиксировали управление транспортным средством без водительских «прав», оставление места ДТП, а также отсутствие полиса ОСАГО.
Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая займется дальнейшим разбирательством по факту произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что подросток угнал и разбил машину, а после сбежал из больницы с переломом.