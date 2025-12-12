Подросток купил машину и сразу же устроил на ней ДТП в Липецке

16-летний молодой человек приобрел ВАЗ-21063 через сайт онлайн-объявлений, собрав средства вместе с друзьями. Они не стали ставить машину на учет, хотя активно на ней катались. И как-то раз юноша, не имевший водительского удостоверения, потерял контроль над автомобилем и столкнулся с припаркованным у дороги Kia Ceed.

Юный водитель без «прав» скрылся с места событий, но полиция быстро его нашла

Как сообщает издание Gorod48, сразу после аварии нарушитель, осознавая незаконность своих действий, предпочел скрыться, бросив поврежденную машину. Несмотря на это сотрудникам полиции удалось оперативно установить его личность.

Подростка допросили в присутствии отца, на него сразу составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Инспекторы зафиксировали управление транспортным средством без водительских «прав», оставление места ДТП, а также отсутствие полиса ОСАГО.

Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая займется дальнейшим разбирательством по факту произошедшего.

