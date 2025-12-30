Жительница Ставрополья пыталась подкупить сотрудника УФСИН машиной

Женщина из села Журавское Новоселицкого округа попыталась необычным способом решить свои проблемы с законом. Желая избежать реальной ответственности за кражу, она пришла для дачи взятки в кабинет сотрудника УФСИН.

Работник ведомства отказался и сразу же доложил о случившемся

Как сообщает издание «Ставкрайинфо», вместо конверта с деньгами злоумышленница оставила на столе заполненный договор купли-продажи, а также ключи от своего транспортного средства. Этот «подарок» должен был обеспечить ей формальное отбывание наказания без фактического отъезда в места лишения свободы.

Однако преступный замысел не удался, правоохранитель сообщил о попытке подкупа. Следователи возбудили против женщины еще одно уголовное дело — по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». При этом правоохранители изъяли автомобиль, который обвиняемая хотела отдать сотруднику УФСИН.

