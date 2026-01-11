В Москве планируют переразметить около 100 участков дорог в 2026 году

Изменения на Садовом кольце, ТТК и МКАД увеличат пропускную способность до 20% и создадут новые маршруты

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подготовил около 100 проектов по изменению дорожной разметки на 2026 год. Основной целью является повышение пропускной способности ключевых магистралей без расширения проезжей части. Изменения затронут Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД, сообщил Дептранс Москвы.

По оценкам экспертов, модернизация позволит увеличить пропускную способность на некоторых участках на 15-20%. Для водителей будут созданы альтернативные маршруты, что сократит время в пути и уменьшит нецелевые перепробеги. Например, планируется добавить новую полосу на съезде с Ленинградского шоссе в сторону МКАД.

Среди конкретных проектов — организация двустороннего движения в тоннеле под Каширским шоссе перед МКАД, что создаст новый сокращённый маршрут. Также будет удлинён карман для левого поворота с Мичуринского проспекта в сторону Олимпийской деревни для повышения безопасности и обустроена дополнительная полоса на внутренней стороне МКАД перед Ярославским шоссе.

По словам руководителя столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, переразметка — это эффективный инструмент для повышения комфорта и скорости поездок без масштабного строительства.