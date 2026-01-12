Поездка на привязанной к авто «ватрушке» закончилась смертью 19-летнего парня

Инцидент случился поздним вечером 10 января в Волгограде на улице Центральной. 18-летний водитель LADA Granta с помощью троса привязал к своему транспортному средству надувные санки, на которые сел его 19-летний знакомый.

Как сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Волгоградской области, во время поездки тюбинг резко ушел в занос, после чего на большой скорости врезался в металлическое ограждение. В результате удара находившийся на санях молодой человек получил травмы, от которых скончался еще до прибытия медиков.

На данный момент полиция проводит проверку по факту ДТП. Ведомство напоминает, что перевозка людей вне кабины транспортного средства является грубым нарушением ПДД. Кататься на тюбингах, санках или ледянках следует исключительно на специально подготовленных и безопасных склонах, которые не пересекаются с автомобильными дорогами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кировской области в ДТП погиб ребенок, который катался на «ватрушке», привязанной к машине.