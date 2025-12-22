В ДТП погиб ребенок, который катался на «ватрушке», привязанной к машине

Инцидент случился вечером 21 декабря на пути от районного центра поселка Кикнур к селу Шапта. Водитель Lifan допустил наезд на тюбинг, который в тот момент буксировала LADA Granta. На «ватрушке» катался десятилетний мальчик.

Как сообщает портал «Pro Город», мужчина из той самой LADA Granta пытался развлечь ребенка: он усадил мальчика в тюбинг, привязал трос к своему автомобилю и выехал на дорогу. Но, к несчастью, случилось ДТП. Оперативно прибывшие на вызов медики уже не смогли помочь школьнику — тот от полученных в результате аварии травм скончался.

Прокуратура Кикнурского района установила, что 26-летний местных житель, находившийся за рулем LADA, проигнорировал сразу несколько пунктов ПДД. Его действия расценили как нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи возбудили уголовное дело, на данный момент решается вопрос о выборе мере пресечения.

Госавтоинспекция подчеркивает, что использование тюбингов, санок или любых других средств, буксируемых транспортным средством, строжайше запрещено законом.

