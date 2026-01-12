Мужчина присвоил себе «Газель» жителя Новосибирска, признав ее бесхозной

Владелец «Газели» обнаружил пропажу своего авто, стоявшего под окнами дома на улице Лесосечной в районе Ельцовка. Транспортное средство, оформленное на его мать, мужчина использовал в основном для хозяйственных нужд.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, при обращении в полицию потерпевший с удивлением узнал о том, что его машина теперь принадлежит другому человеку. Оказалось, что новый владелец инициировал процедуру признания транспортного средства бесхозным и на законных основаниях получил право владения.

Правоохранители отказали прошлому хозяину имущества в возбуждении уголовного дела о краже, а прокуратура, получив его жалобы, неоднократно возвращала материалы на дополнительное расследование.

При этом новый формальный владелец выразил готовность вернуть грузовик при условии компенсации затрат на ремонт и выплаты суммы в размере 20% от оценочной стоимости автомобиля.