Мужчина присвоил себе «Газель» жителя Новосибирска, признав ее бесхозной

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, при обращении в полицию потерпевший с удивлением узнал о том, что его машина теперь принадлежит другому человеку. Оказалось, что новый владелец инициировал процедуру признания транспортного средства бесхозным и на законных основаниях получил право владения.
Правоохранители отказали прошлому хозяину имущества в возбуждении уголовного дела о краже, а прокуратура, получив его жалобы, неоднократно возвращала материалы на дополнительное расследование.
При этом новый формальный владелец выразил готовность вернуть грузовик при условии компенсации затрат на ремонт и выплаты суммы в размере 20% от оценочной стоимости автомобиля.