Женщина разозлилась, что чужой ребенок ударил ее авто дверью, и застрелила водителя

Трагический инцидент случился в городе Луисвилл штата Кентукки, США. Маленький ребенок, выходя из машины, задел дверью соседний автомобиль, что вывело из себя владелицу поврежденной машины.

Сразу после этого убийца скрылась с места событий

Как сообщает портал WDRB, мать ребенка, находившаяся за рулем, попыталась переключить внимание разозлившейся женщины на себя, но та выхватила из кобуры пистолет. Тогда она решила выйти из машины, чтобы урегулировать конфликт, и в этот момент злоумышленница выстрелила ей в грудь.

Происходящее снял на камеру мобильного телефона очевидец. Нападавшая это заметила, а потому, угрожая оружием, с силой отобрала у прохожего гаджет и скрылась с места событий.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пострадавшей от полученной травмы. Во время расследования ключевой уликой, которая помогла полицейским установить личность подозреваемой, стало удостоверение личности, обнаруженное на асфальте рядом с гильзами.

Вскоре женщину задержали, следователи выдвинули обвинения в убийстве, грабеже и незаконном хранении пистолета лицом с судимостью.