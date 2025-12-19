Девушка получила тяжелые травмы в ДТП с водителем, который хотел покончить с собой

Мужчина, находившийся в нестабильном эмоциональном состоянии и алкогольном опьянении, выключил на трассе фары и проехал на запрещающий сигнал светофора. Его машина лоб в лоб врезалась в другое авто. Виновник ДТП не получил травм, а позже сознался полиции в умышленности действий.

Как сообщает телеканал WDBJ7, в результате аварии пострадали три человека, но самые серьезные травмы получила молодая девушка. Медики оперативно доставили ее в больницу, у потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение спинного мозга, множественные переломы ребер и разрыв связок шеи. Она провела восемь дней в коме и на данный момент остается на аппарате ИВЛ, хотя уже может общаться с родными с помощью жестов.

Близкие отмечают, что девушка всегда осторожно вела себя на дороге, однако это не обезопасило ее от действий злоумышленника. В интервью они подчеркнули, что семье сложнее всего осознать мотивы молодого человека, сознательно причинившего вред другим людям. Теперь родственники пострадавшей сосредоточились на долгом и сложном процессе лечения после ДТП. При этом они не желают зла виновнику аварии, но хотят гарантий того, что тот больше никогда не сможет сесть за руль.

Следователи возбудили уголовное дело, сбор материалов по нему на данный момент продолжается.

