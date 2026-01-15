Мужчина угнал авто, покатался, снял с него аккумулятор и убежал

Похититель, прогуливаясь ночью по городу, заметил на парковке LADA Priora. Проверив, что сигнализация не сработала, и убедившись в наличии ключей в замке зажигания, он просто сел за руль транспортного средства и уехал.

Как сообщает издание «Вестник Сургутского района», после непродолжительной поездки угонщик припарковал машину возле своего дома, снял с нее аккумулятор и бросил LADA на улице.

Владелец авто, обнаружив пропажу, немедленно обратился в полицию. Стражи порядка смогли оперативно установить личность и задержать подозреваемого. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Кража автомобиля без цели хищения». На данный момент обвиняемый по решению суда находится под подпиской о невыезде.

В Госавтоинспекции напомнили автовладельцам о необходимости быть бдительными, всегда закрывать свой автомобиль, использовать сигнализацию и не оставлять в салоне ключи и ценные вещи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как пассажир такси пригрозил водителю ножом и угнал его машину.