Мужчина угнал авто, покатался, снял с него аккумулятор и убежал

Как сообщает издание «Вестник Сургутского района», после непродолжительной поездки угонщик припарковал машину возле своего дома, снял с нее аккумулятор и бросил LADA на улице.
Владелец авто, обнаружив пропажу, немедленно обратился в полицию. Стражи порядка смогли оперативно установить личность и задержать подозреваемого. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Кража автомобиля без цели хищения». На данный момент обвиняемый по решению суда находится под подпиской о невыезде.
В Госавтоинспекции напомнили автовладельцам о необходимости быть бдительными, всегда закрывать свой автомобиль, использовать сигнализацию и не оставлять в салоне ключи и ценные вещи.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как пассажир такси пригрозил водителю ножом и угнал его машину.