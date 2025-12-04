Девочек-подростков задержали за угон автомобиля в Новосибирской области

Инцидент случился в городе Купино, где две несовершеннолетние местные жительницы вместе с еще одним сообщником в состоянии алкогольного опьянения решили украсть автомобиль. Их выбор пал на LADA Priora 2008 года выпуска, стоявшей в одном из дворов.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», одна девушка незаметно достала ключи из кармана ничего не подозревающего хозяина машины и села за руль. Компания отправилась в поездку по улицам города, поочередно сменяя друг друга на водительском месте.

Спустя некоторое время пропажу обнаружили, нарушительниц задержали. Следователи возбудили против них уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Материалы по делу уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

