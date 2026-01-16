Ребенок вылетел из окна при столкновении машин в Нижнем Тагиле

Инцидент случился на Восточном шоссе. 24-летняя женщина за рулем Nissan Micra выезжала с прилегающей территории у дома 28 и не уступила дорогу движущемуся по главной улице Subaru Legacy Outback.

Как сообщает издание E1.ru, в результате удара полуторагодовалая пассажирка Nissan, которая находилась в салоне без детского кресла и не была пристегнута ремнем безопасности, через окно выпала на проезжую часть. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили пострадавшую с серьезными травмами в реанимацию местной детской больницы.

Инспекторы ДПС составили в отношении матери ребенка административные протоколы за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека, а также за перевозку ребенка без специальных средств безопасности.

Сотрудники ГИБДД, обследовав место происшествия, отметили неудовлетворительное состояние дороги: гололед и высокие снежные валы на обочине ограничивали обзор. Ведомство направило городской администрации требование устранить эти недостатки.

