Французы сняли в рекламе обновленного Peugeot 308 около 30 кошек

Компания Peugeot, покинувшая российский рынок в 2022 году, представила необычную рекламу обновленного 308. В ролике главными героями стали не люди, как это бывает обычно, а около тридцати котов и кошек, прогуливающихся среди декораций миниатюрного города.

Пушистые актеры символизировали автомобили конкурирующих марок, на фоне которых Peugeot 308 предстал в роли динамичного и элегантного «короля мегаполиса». По словам креативной команды, большие кошки намеренно выглядят немного медлительными и неуклюжими, что создает яркий контраст с силуэтом автомобиля.

Одной из ключевых особенностей при создании видеоролика стало почти полное отсутствие компьютерной графики и обработки в нейросетях. Чтобы достичь нужного визуального эффекта, строители возвели в Польше специальные декорации, на фоне которых кошки по размерам соответствовали бы машинам. Сцены с Peugeot 308 снимали отдельно на улицах Варшавы, после чего видеозаписи совместили на монтаже.

Работа с четвероногими «актерами», по признанию съемочной группы, оказалась самым сложным этапом. Далеко не все животные соглашались выполнять команды, часто отказывались ходить по прямой и предпочитали самостоятельно выбирать маршруты по миниатюрным улицам.