В результате атаки БПЛА под Краснодаром сгорело 15 машин, еще 25 повреждены

Череда взрывов прогремела в ночь на 21 января в поселке Новая Адыгея под Краснодаром. В результате случившегося травмы получили 11 человек, местные власти оперативно начали эвакуацию жителей и оценку последствий.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, вслед за серией громких взрывов загорелся жилой дом. У самого строения разрушились несколько балконов, ударной волной выбило оконные рамы. Сильнее всего пострадала территория возле постройки, где на парковке пожар уничтожил не менее пятнадцати автомобилей, еще около двадцати пяти машин получили серьезные повреждения.

Согласно последним данным, медики доставили в больницу с различными травмами одиннадцать человек, среди которых есть двое детей. К счастью, никто не погиб. Спасатели продолжают проверять завалы на предмет пропавших, всех жителей дома власти оперативно эвакуировали и разместили на базе отдыха «Шапсуг».

Для координации работы экстренных служб администрация муниципалитета ввела режим чрезвычайной ситуации районного уровня.