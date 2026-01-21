Женщина на тюбинге, привязанном к автомобилю, сбила пенсионерку

Инцидент случился в поселке Голубой Факел Домбаровского района. Медики доставили в больницу 67-летнюю местную жительницу с травмами, явно указывающими на дорожное происшествие.

Как сообщает портал 56.ru, расследование быстро установило картину произошедшего. Оказалось, что пострадавшую сбила «ватрушка», на которой каталась 28-летняя женщина. Водитель Kia Rio, желая развлечь свою подругу, привязал тюбинг к машине и буксировал его по улице Степной, игнорируя безопасность окружающих.

По данным правоохранительных органов, только за текущий год мужчина успел получить 20 административных наказаний. Инспекторы составили против задержанного материал по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, а также по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки пассажиров.

Состояние пострадавшей пенсионерки медики оценивают как стабильное, однако из-за полученных травм ей придется долго восстанавливаться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Сольцах автомобиль сбил катающихся на тюбинге девушек.