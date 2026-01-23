В Казани осудили инспекторов ДПС, которые сдали анализы вместо пьяного водителя

Инспекторы ГИБДД остановили мужчину за рулем Porsche. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель, не желая нести ответственности за свои действия, сразу же совершил несколько звонков.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», благодаря своим связям он «договорился» с начальником роты ДПС. После этого сотрудники полиции отправились в медучреждение и сдали анализы вместо задержанного, создав видимость прохождения законной процедуры.

За это владелец Porsche передал подельникам 150 тысяч рублей, их разделили между всеми участниками преступной схемы. Однако вскоре правоохранительные органы провели проверку, и следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве.

Начальник роты и его сменный руководитель сразу же признали свою вину, тогда как непосредственные исполнители только спустя два года сознались в превышении должностных полномочий. Суд избрал меру пресечения в виде помещения под домашний арест.

