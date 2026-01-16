Новогодний гешефт: каникулы стали «высоким сезоном» для коррупции на дорогах России

Долгие новогодние каникулы в России традиционно характеризуются не только ростом аварийности (в этот раз произошло 2329 ДТП, в которых погибли 348 и получили ранения 3515 человек), но и всплеском злоупотреблений со стороны тех, кто призван эту аварийность снижать. И минувшие праздники стали очередным свидетельством системной проблемы: для части сотрудников ДПС дорога по-прежнему остается не местом работы, а источником этакого «новогоднего бонуса». Пока граждане ездят в гости с подарками, некоторые инспекторы ГИБДД организуют собственный «сбор урожая», пользуясь своей безнаказанностью и нежеланием водителей иметь проблемы в выходные. Портал «АвтоВзгляд» собрал наиболее характерные на гаишников приемы, которые они использовали в это время для личного обогащения.

Проблема вымогательства в ГИБДД не нова и носит, увы, глубоко системный характер. Эксперты десятилетиями указывают на ее корни: не очень высокие официальные зарплаты, превращающие гайцов в «коммерсов»; колоссальный дисбаланс власти между инспектором и автовладельцем; чрезмерно широкие и размытые формулировки в ПДД и КоАП (например, о «несоответствии тонировки» или «загрязненных госномерах»), дающие простор для произвола служивых.

При этом ключевым фактором коррупции остается почти тотальная безнаказанность: доказать факт вымогательства без видеофиксации сложно, а жалоба часто приводит лишь к дополнительным траблам для заявителя. И праздничный период во весь рост подчеркивает и усугубляет эту практику, доводя ее давление на обычных граждан до максимума. И вот тому очередные свидетельства.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

АЛКОТЕСТЕР, ЛОМАЮЩИЙСЯ ПО ГРАФИКУ

Семья Сафиуллиных (имена и фамилии героев здесь и дальше изменены) 4 января возвращалась ночью из деревни по Казанскому трату, что в Перми. На почти пустой дороге водителя машины остановил экипаж ДПС. И не успел «рулевой» выйти из авто, как, по его словам, инспектор сходу заявил, что от него пахнет спиртным.

Гражданин был абсолютно трезв и с готовностью согласился «подуть в трубочку». Но после двух попыток инспектор развел руками: прибор, мол, сломался. Поэтому, мол, медосвидетельствование. Но наркологов придется ждать часа три, поэтому, чтобы не терять время, автовладельцу предложили разойтись за 30 000 рублей. Последний отказался. В результате, после почти часового ожидания в патрульной машине «нашелся» исправный алкотестер, который показал в «выхлопе» шофера сплошные нули. То есть, этого человека отпустили, но сколько других согласились на сомнительное предложение?..

ОХОТА НА ТОНИРОВКУ

Молодой отец Игорь в начале января вез семью из аэропорта в Подмосковье. Остановивший его для проверки документов гаец, едва взглянув на лобовое стекло кроссовера, заявил о нарушении светопропускания.

— Предъявил мне показания прибора, который я не видел в работе, — рассказывает потерпевший. — Штраф тут небольшой — всего 500 рублей, но тонировку, которой нет — стекло с завода не менялось, нужно будет по предписанию гаишника снять! Это каким образом, интересно? Да еще есть риск, что следующий его коллега по базе увидит это предписание, а тогда уже «светят» совсем другие суммы и даже административный арест. Ну или волокита с обжалованием. Короче, заплатил я 5000 рублей, что у меня затребовали, чтобы не терять время...

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

После новогодних корпоративов у ресторанов многих городов дежурили не только таксисты, но и машины ДПС, экипажи которых останавливали практически все авто, выезжающие с парковок. Схема отработанная: долгая проверка по базам, придирки к мелочам, намеки на «запах» и поездку к наркологу.

Цель у таких «рейдов» одна — либо максимально потянуть время, чтобы человек сам предложил «договориться», либо прямо предложить «альтернативу» протоколу в случае обнаружения какой-нибудь мелкой провинности. В праздники люди не готовы спорить до утра и часто идут на сделку. По той же бизнес-модели гаишники работали в каникулы у больших торговых центров: обвешанные покупками люди не хотели иметь никаких проблем и проще «разводились» на взятку, если у ж называть вещи своими именами.

Каникулы — это стресс-тест для ГИБДД. И она регулярно его проваливает, демонстрируя, что коррупционная составляющая не искоренена, а лишь адаптируется. Водитель по-прежнему остается беззащитным перед мелким произволом, цена которого в Новый год многократно возрастает. При этом страх перед волокитой, возможным давлением и потерей времени (особенно в другом регионе) заставляет большинство пострадавших молчать.

И пока власти говорят о «цифровизации» и «доверии», на российских дорогах в 2026 году продолжает действовать привычное с советских времен правило: праздник водителя — «рабочий сезон» для «оборотня» в погонах. И новогоднее настроение для тысяч семей оказывается испорчено не снегом и гололедом, а системой, для которой закон — лишь инструмент для торга.