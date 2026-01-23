Пьяный водитель в Кузбассе похитил автомобиль с людьми в салоне

Как сообщает издание «А 42», мужчина открыл дверь и занял пассажирское сиденье припаркованного Nissan Note, после чего приказал женщине-водителю отвезти его домой. К счастью, потерпевшая смогла вовремя вырваться и убежать.

После этого злоумышленник продолжил поиски машины, и его внимание привлек Hyundai i30 с работающим двигателем, водитель которого ненадолго покинул салон. Он сел за руль авто и тронулся с места, при этом не заметив на заднем сидении женщину с ребенком. Пассажирам пришлось выбираться из автомобиля на ходу.

Несмотря на это, угонщик не остановился и продолжил поездку, однако вскоре потерял контроль над автомобилем и съехал в сугроб. Тогда он предпринял третью попытку угона, на этот раз выбор пал на ВАЗ-2107. Но довольно скоро нарушитель понял, что не сможет управлять машиной, бросил ее и доехал домой на такси.

Правоохранители оперативно отреагировали на звонки потерпевших и задержали подозреваемого по месту жительства. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

