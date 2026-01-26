Toyota Land Cruiser пережил прямое попадание из гранатомета

Инцидент случился в Банкинг-Сингапе на Филиппинах. Мэр города следовал на своем бронированном автомобиле по улице, когда неизвестные совершили покушение на его жизнь.

К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал

Как сообщает издание Minda News, атакующие подъехали на мотоцикле и произвели один выстрел по авто из РПГ-7, после чего немедленно скрылись с места событий.

Снаряд попал точно в цель, однако мощный взрыв не смог уничтожить транспортное средство. Land Cruiser, окутанный дымом, продолжил движение, его водитель сумел доставить пассажиров в безопасное место. Сам мэр не пострадал, а его сопровождающие охранники отделались лишь легкими ушибами.

Стоит подчеркнуть, что автомобиль был оборудован спецпакетом баллистической защиты высшего класса, способным выдержать воздействие осколков и ударной волны. Кадры произошедшего мгновенно набрали популярность в СМИ, многие пользователи в комментариях социальных сетей в шутку называют этот случай самой эффективной рекламой Toyota.

