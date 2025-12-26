Супруги из Новосибирска застряли на трассе после взрыва двигателя в их Haval

Семейная пара возвращалась домой после поездки в Екатеринбург. Они успели проехать 600 километров, когда в районе капота их кроссовера Haval F7X внезапно раздался громкий хлопок.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, сразу после этого повалил густой дым, а на дорогу начало вытекать моторное масло. После осмотра на месте выяснилось, что поршень пробил блок цилиндров и полностью вывел силовой агрегат из строя.

Стоит подчеркнуть, что супруги приобрели эту машину с рук, на момент событий срок гарантии уже истек, а ее пробег составлял 160 тысяч километров. При этом мужчина заботился об автомобиле и регулярно проводил техобслуживание.

Сначала семье пришлось заказать эвакуатор до ближайшего крупного города, откуда они организовали доставку авто до Новосибирска. Поиск нового двигателя обернулся большой проблемой, так как на рынке запчастей просто не оказалось подходящих силовых агрегатов. В итоге супруги приобрели мотор напрямую в Китае, что обошлось им в 350 тысяч рублей.

