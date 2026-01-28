Женщину-водителя задержали после того, как из ее машины на ходу выпал младенец

Поводом для внимания полиции американского штата Калифорния стал ролик, набравший популярность в социальных сетях. Видеорегистратор другого авто зафиксировал, как при повороте на оживленной улице в городе Фуллертон внезапно открылась пассажирская дверь машины, и на проезжую часть выпал ребенок.

Как сообщает портал 1011now, находившаяся за рулем женщина сразу же остановилась, после чего подбежала к годовалому малышу, поместила его обратно в салон и скрылась с места событий.

Изначально полиция не располагала данными о водителе и последствиях для ребенка. Однако установить личность женщины помог свидетель, который узнал на видеозаписи автомобиль, участвовавший в инциденте. Вскоре правоохранители задержали подозреваемую. Медицинское обследование подтвердило, что ребенок получил травмы при падении и нуждался в стационарном лечении, на данный момент его состояние врачи оценивают как стабильное.

Следователи предъявили задержанной обвинения по статье о жестоком обращении с ребенком. После внесения залога ее выпустили из тюрьмы, расследование продолжается.

