Водитель на ходу выбросил из машины собаку во время полицейской погони

Инцидент случился в округе Пирс штата Вашингтон, США. Полиция попыталась остановить машину для проверки документов, однако ее водитель проигнорировал требования инспекторов и резко увеличил скорость, спровоцировав погоню.

Как сообщает портал WAGM-TV, в попытке скрыться злоумышленник на ходу вытолкнул через дверь крупного пса на дорогу прямо перед машиной правоохранителей.

К счастью, столкновения удалось избежать, животное не получило серьезных травм и вскоре смогло встать на лапы и убежать. Преследование нарушителя закончилось ДТП, после которого стражи порядка обнаружили в салоне разбитой машины еще одного питомца.

Задержанному ранее судимому мужчине предъявили обвинения в опасной езде, неподчинении требованиям полиции, а также в жестоком обращении с животными.

