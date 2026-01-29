Мужчина убил и расчеленил жену в Дагестане после ссоры из-за проданной машины

28-летний мужчина и 36-летняя женщина провели религиозный брачный обряд. И в результате супруге достался автомобиль, который ее новый муж, не спросив разрешения, продал за 600 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в ответ на это потерпевшая решила обратиться в правоохранительные органы и сообщить об угоне. Вечером того же дня нарушитель приехал к жене, чтобы обсудить поданное заявление, но их разговор закончился страшной расправой.

Несколько дней спустя в селе неподалеку от Дербента случайные прохожие обнаружили обгоревшие останки женщины. Экспертиза установила, что перед сожжением тело разделили на несколько частей. По информации знакомых семьи, у погибшей остались трое несовершеннолетних детей от первого брака.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, на допросе он сознался в содеянном. На данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего и точные мотивы злоумышленника.

