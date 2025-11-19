Мужчина преднамеренно убил сына в ДТП, чтобы получить выплату по страховке

Как сообщает портал NDTV, нарушитель припарковал свое авто у обочины, после чего попросил сына выйти из салона и встать рядом с машиной. В этот момент его сообщник на фуре преднамеренно в них врезался, насмерть задавив малыша.
Прибывшим на место полицейским преступники пытались представить случившееся как несчастный случай, скрыв от правоохранителей родственные связи. А спустя несколько месяцев они получили выплату в размере 180 тысяч юаней (примерно 2 млн рублей).
Однако впоследствии выяснилось, что один из заговорщиков использовал поддельные водительские «права». Из-за этого страховая компания отказала в дальнейшем перечислении средств и переложила финансовую ответственность на владельца грузовика. Тот же, сомневаясь в правдивости истории, обратился в полицию.
Последующее расследование вскрыло целую преступную схему, преступников задержали. Решением суда каждый из них был приговорен к смертной казни.
