Экс-миллиционер застрелил таксиста в Санкт-Петербурге

Утром 11 февраля у дома 25 по Искровскому проспекту в Невском районе Северной столицы нашли мертвым 62-летнего таксиста. С огнестрельным ранением головы он находился в своем Volkswagen.

Как сообщает «Фонтанка», на место незамедлительно выехали полицейские. Выяснилось, что убитый работал в такси и проживал неподалеку вместе с супругой. Женщина позже заявила следователям, что врагов и конфликтных ситуаций у мужа не было, так что его смерть стала для семьи полной неожиданностью.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого, 41-летнего знакомого погибшего. В ходе допроса задержанный сознался в преступлении. И объяснил, что боялся своего соседа потому, что тот неоднократно вступал с ним в конфликты и царапал входную дверь.

Известно, что обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. При обыске его жилья стражи порядка нашли огнестрельное оружие. В настоящее время следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье об убийстве.

