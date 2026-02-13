Бывший гаишник обманом отобрал у водителя машину и продал ее за 10 000 рублей

В Пермском крае вынесли приговор 41-летнему бывшему сотруднику ДПС. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе Кочевского районного суда, инцидент произошел в конце октября во время патрулирования. Инспектор остановил автомобиль ВАЗ-2110 и быстро понял, что у водителей нет документов на машину, а сама «десятка» не зарегистрирована в установленном порядке. Осознав, что транспортное средство фактически принадлежит остановленным гражданам, страж порядка решил действовать из корыстных побуждений.

Не оформляя никаких протоколов о задержании, полицейский самостоятельно перегнал «Ладу» на территорию пункта полиции. Там он сообщил владельцу, что автомобиль якобы подлежит помещению на спецстоянку и последующей утилизации. Чтобы покрыть расходы на хранение и эвакуацию, гаишник предложил потерпевшему простой выход: написать заявление об отказе от имущественных прав на машину. Водитель, не подозревая подвоха, согласился.

Однако на спецстоянку автомобиль так и не попал. Злоумышленник забрал «Ладу» себе, а позже продал ее всего за десять тысяч рублей, потратив вырученные деньги на личные нужды. При этом рыночная стоимость машины составила 51 500 рублей.

Суд квалифицировал действия бывшего инспектора по части 3 статьи 159 УК РФ. Экс-полицейского признали виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права в течение двух лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти в правоохранительных органах.