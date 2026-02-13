К вопросу о животноводстве: будет ли ИИ принимать экзамен по вождению

Министерство внутренних дел оперативно отреагировало на депутатское предложение по использованию искусственного интеллекта в качестве экзаменатора при получении водительских прав. Портал «АвтоВзгляд» с удовлетворением отмечает, что спокойный и дипломатичный ответ все расставил по своим местам. Хайп — хайпом, а безопасность — безопасностью.

В начале года, не дожидаясь окончания новогодних каникул, депутаты от фракции «Новые люди» направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. «Просим вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить профильным управлениям МВД России принять меры по разработке и последующему внедрению автоматизированной системы оценки экзамена на права с применением технологий искусственного интеллекта.

Такая система могла бы в пилотном режиме фиксировать и анализировать действия кандидата при практической сдаче экзамена, автоматически выставляя оценку на основе заранее заданных критериев", — цитирует ТАСС текст послания.

СМЕНА ПУГАЛ И ИДОЛОВ

Мантра искусственного интеллекта (ИИ) в последнее время особо повторяема в мире, и вот почему. Антропогенный фактор в глобальном потеплении никого уже не пугает, хотя протоколы Киотских мудрецов вроде как еще не выкинуты на свалку истории. Что ж, если большим дядям не надоела эта забава, то пусть развлекаются на здоровье.

Низкоуглеродистая экономика со всеми своими ветряками, солнечными панелями, электромобилями и прочими высосанными из пальца судьбоносными решениями и прогрессивными технологиями также постепенно увядает. Заигравшуюся в альтернативную энергетику Европу охватил реальный энергетический кризис. Даешь теплоэлектростанции и АЭС!

Сами по себе эти концепции, как и другие, менее раскрученные, может быть и несут в своей основе рациональное зерно. Но их практическое воплощение работает вовсе не на всеобщее благо. Для кого-то они превратились в страшилки, для кого-то в фетиш. Деньги, они ведь сами себя не заработают: квалифицированные потребители должны безропотно нести свои евро-доллары-йены туда, куда скажут, и складывать в нужные карманы и не обременяя свое сознание лишними вопросами.

На смену старым обветшалым пугалам и идолам приходится выдвигать новые. Искусственный интеллект — чем не вариант?

Тихо, тайно, полегоньку

проползает всюду, всюду,

незаметно, потихоньку,

постепенно всему люду

ум и сердце наполняет,

и из уст в уста летает,

как затверженный урок.

Истинным выгодополучателям выгодно оставаться в тени, чтобы их не взяли за мягкое подбрюшье. Тема должна жить как бы сама по себе, стать модной, незаменимой для образа прогрессивно мыслящего человека.

ЗАТЫЧКА В КАЖДОЙ БОЧКЕ

Петиция, направленная Владимиру Колокольцеву, превосходным образом иллюстрирует, что все идет строго по плану. ИИ обязателен к использованию в качестве затычки в каждой бочке.

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже...

Однако Министерство внутренних дел, занятое таким серьезным делом как обеспечение безопасности граждан, не склонно к бессмысленной погоне за модными смыслами. Поэтому и ответ депутатам был дан соответствующий:

«Вопрос развития системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность внедрения технологий искусственного интеллекта для автоматизированного приема экзаменов, будет прорабатываться в ходе реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной Указом Президента РФ».

Силовики напомнили, что опыт с автоматизированным автодромом в Челябинской области, на котором предполагалось обучать и экзаменовать кандидатов в водители, не увенчался успехом из-за несоразмерности результатов и затрат на его обустройство и содержание. Придет время, подумаем и об использовании ИИ, — как бы намекнули в министерстве оторвавшимся от реальности депутатам.

Пока же правоохранители совершенно справедливо полагают своей главной задачей повышение уровня защищенности участников дорожного движения, сокращение смертности и травматизма в результате ДТП.

Тем более, что искусственному интеллекту явно рановато выступать в роли строгого экзаменатора, ибо он сам еще толком не научился ездить. Свидетельством тому — неуверенное поведение беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, куда их и выпускают-то скрепя сердце исключительно под надзором опытных водителей.