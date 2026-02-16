Водитель сбил инспектора ДПС и при побеге выкинул наркотики в окно машины

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские решили остановить подозрительного мужчину за рулем BMW. Но нарушитель проигнорировал требования, сбил инспектора и попытался скрыться, направившись в сторону Санкт-Петербурга.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, во время преследования злоумышленник понял, что оторваться от погони у него не получится, и решил избавиться от улик прямо на ходу. Из окна иномарки он выкинул пакет, в котором позже стражи порядка обнаружили 40 свертков с запрещенными веществами.

Вскоре сотрудники ГИБДД задержали беглеца. В отношении него составили сразу пять административных протоколов. Помимо этого, следователи возбудили против подозреваемого два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере и за применение насилия в отношении представителя власти. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

