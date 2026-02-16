Водитель лишился своего BMW после дрифта в центре города Тынды

На пересечении улиц Красная Пресня и Школьная мужчина за рулем иномарки намеренно вошел в занос и начал кататься по кругу по дороге общего пользования.

Как сообщает издание «Полезный портал 2x2. su», своими действиями он создавал реальную помеху для других участников движения, которые не могли безопасно проехать тот участок. Правоохранители довольно быстро установили личность водителя и задержали его.

Прокуратура Тынды поддержала обвинение против мужчины по уголовной статье 213 УК РФ за хулиганство с применением автомобиля. Суд признал его виновным и в качестве наказания назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Помимо этого, у дрифтера конфисковали машину в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденного есть время на его обжалование.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани наказали дрифтера, врезавшегося в ограждение на Кремлевской набережной.