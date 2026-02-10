Из-за пьянства мужа у семьи конфисковали машину

Уже привлекавшийся за управление транспортным средством в состоянии опьянения 71-летний мужчина вновь решил сесть за руль подшофе. На принадлежавшей его жене LADA Niva он отправиться на железнодорожный вокзал Тобольска.

Как сообщает портал «Тобольск-Информ», во время поездки машину остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. Водитель демонстрировал все признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования категорически отказался.

Тобольский городской суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в повторном нарушении ПДД. В качестве наказания ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили водительского удостоверения на два года. Однако самым серьезным последствием для семейной пары стало постановление об изъятии ВАЗ-21213 в доход государства.

