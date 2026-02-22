В Пензенской области пьяный водитель с отказавшими тормозами устроил ДТП

В Кузнецке сотрудники полиции задержали водителя, который в состоянии опьянения устроил аварию на федеральной трассе. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил в дежурную часть ОМВД России по городу Кузнецку. Прибывшие на место инспекторы Госавтоинспекции установили, что 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением из-за отказавших тормозов и столкнулся с другим автомобилем.

Пресс-служба МВД по Пензенской области сообщает, что в ходе общения с мужчиной полицейские заподозрили, что тот находится в нетрезвом состоянии. Проведенное освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, что усугубляет его положение.

Задержанный полностью признал свою вину. В свое оправдание он пояснил, что выпивал накануне, а утром, когда отправился на дачу кормить собаку, посчитал себя уже трезвым и способным управлять автомобилем. Однако, по словам мужчины, в пути у машины отказали тормоза, что и привело к столкновению.

В отношении водителя отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф и лишение свободы на срок до двух лет.