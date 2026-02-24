Поездка за грибами закончилась для амурчанина потерей авто и уголовным делом

В Амурской области вынесли приговор 41-летнему жителю города Сковородино, который отправился с семьей в лес за дикоросами, а вернулся с уголовным делом. Инцидент произошел в окрестностях села Албазино.

По информации агентства AMUR. LIFE, пока родственники занимались сбором грибов и орехов, мужчина обнаружил на поляне дикорастущую коноплю. Сорвав растения, он сложил их в полиэтиленовый пакет и спрятал в багажнике своего Toyota Hilux Surf, прикрыв находку брезентом.

Вечером того же дня на контрольном посту в селе Джалинда его машину остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России для досмотра. Во время проверки автомобилист сам указал на пакет в багажнике и сообщил стражам порядка, что перевозит наркосодержащее растение.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является каннабисом (марихуаной). Общая масса наркотического средства составила 669 граммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере»).

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. И суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, нарушителя обязали пройти обследование у врача-нарколога. А Toyota Hilux Surf, в котором перевозился груз, признали орудием преступления и обратили в доход государства.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что астраханец лишился авто и получил год исправительных работ из-за трех осетров.